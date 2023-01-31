والسحب الصدفية، التي تعرف أيضا باسم "أم اللؤلؤ"، واحدة من أكثر السحب ارتفاعا في الغلاف الجوي، وغالبا ما تتكون في ظروف باردة.

وتم رصد هذه السحب في سماء اسكتلندا مساء الأحد وصباح الإثنين، وحرص العديد من الأشخاص على توثيق جمالها بصور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي السحب الصدفية؟

تأخذ هذه السحب شكل أقراص كبيرة رفيعة، تعكس ألوانا زاهية .

يطلق عليها بالإنجليزية اسم " Nacreous clouds "، والكلمة الإنجليزية القديمة "Nacre" تعني "أم اللؤلؤ"، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

المكتب قال إن "ألوانها تذكرنا بالألوان التي تنعكس من طبقة رقيقة من الزيت فوق الماء، وهو تأثير يعرف باسم (التقزح اللوني)".

كيف تتشكل؟