الزائر الأبيض

شهدت العديد من المدن الجزائرية تساقطا كبيرا للثلوج، خلال الأسبوع الماضي، ووصل الأمر إلى أقصى الصحراء، في أجواء استثنائية وغير مسبوقة منذ نحو 10 سنوات.

ولا تزل أكثر من 20 محافظة من محافظات الجزائر المتوزعة على مساحة 2.3 ملايين كلم مربع، تعيش أجواء شديدة البرودة، مع انخفاض درجة الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر، في بعض المناطق، خاصة في المرتفعات الجبلية.

وصنعت ثلوج شهر يناير، لوحات متميزة في الصحراء الجزائرية تحديدا في محافظات بشار وغرداية، التي نقلت صورا فريدة من نوعها للجمال وهي تسير بين الرمال الذهبية المغطاة بطبقات من البياض.

أشهر المرتفعات الثلجية

في مثل هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى المرتفعات الجبلية التي تعرف أعلى معدلات لتساقط الثلوج. وأشهرها على الإطلاق مرتفعات الشريعة بمحافظة البليدة وتكجدة بالبويرة وسيرايدي بعنابة والهضاب العليا في سطيف وباتنة وغيرها من المناطق.

وعملت وكالات سياحية على تنظيم رحلات جبالية لعشاق المغامرات، للاستمتاع بسحر الزائر الأبيض.

وأكد مدير التسويق لوكالة "شهرزاد" السياحية، غيلاس عبة، أن هناك ضغطا كبيرا من طرف العائلات التي ترغب في الاستمتاع بهذه الأجواء الشتوية.

وقال غيلاس لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك العديد من المناطق الجبلية الخلابة في الجزائر، والناس ترغب في ممارسة التزلج على الثلج".

ماذا عن الأسعار؟

توفر الوكالات السياحية رحلات جماعية، بأسعار معقولة جدا، حيث لا تتراوح تذكرة الرحلة شاملة المصاريف من التنقل والأكل ليوم واحد، حدود الـ10 دولارات.

ويتم تنظيم الرحلات على مدار الأسبوع، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في مجموعات يتراوح عددها ما بين 30 إلى 50 شخصا لكل مجموعة.

المبيت في أعلى الجبال

الراغبون في المبيت وقضاء أيام وسط الطبيعية الثلجية، يواجهون مشكلة الحصول على أماكن للنوم، فرغم توفر العديد من المرافق من فنادق وشاليهات وحتى بيوت خاصة للشباب بأسعار رمزية، إلا أن الطلب يفوق العرض.

ويؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، سعيد بوخليفة، أن الجزائر تتمتع بإمكانات سياحية هائلة من شأنها أن تتحول إلى قبلة للسياحة الشتوية.

وقال بوخليفة لموقع "سكاي نيوز عربية": "ثقافة السياحة الشتوية تتطلب إمكانات واستعدادت خاصة، والمرافق الموجودة لا تغطي الطلب الداخلي".

الحماية تحذر

رغم روعة المنظار وسحر الطبيعة إلا أن هذه التجارب السياحية لم تسلم من وقوع بعض الحوادث.

نشرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها خاص من الدرجة الأولى، أشارت فيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع الهبوط الكبير والمستمر في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، نتيجة تساقط الأمطار والثلوج.

قبل يومين، قامت مصالح الحماية المدنية بمحافظة البليدة، معززة بقوات الأمن بعملية بحث واسعة للعثور على طفل يبلغ من العمر 12 عاما، اختفى وهو طريقه إلى أعلى جبال الشريعة.

لحسن الحظ عُثر على الطفل سالما، بعد أن قضى ليلته في إحدى المنحدرات التي سقط فيها.

مسالك خطرة

واختار البعض السير لمسافات طويلة على الأقدام من أجل الوصول إلى أعلى القمم الجبلية، بين الممرات والمنعرجات الجبلية الوعرة التي يصعب السير فيها بالسيارات.

وقال النقيب محمد ناش، رئيس مكتب الإحصاء والتوثيق والتوعية، إن هناك فئات من المواطنين لا تحترم المسالك المسموحة للسير في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، مما يجعلهم يضلون طريقهم في رحلة العودة.

وخلال اليومين الماضين، تم تسجيل 9 وفيات وعشرات الإصابات اليومية على المستوى الوطني بسبب الأحوال الجوية.

نصائح مهمة

وأكد رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي، أن كثافة الثلوج والجليد عادة ما تتسبب في وقوع حوادث للمرور، ونصح بالتالي: