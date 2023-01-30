كانت عطلة نهاية أسبوع هادئة بشكل عام، وقد تميزت في الغالب بطرح الفيلم الهندي الكبير ”باثان” الذي اقتحم المراكز الخمسة الأولى وإعادة طرح فيلمي ”إيفري ثينغ إيفري وير أول آت ونس” و”فابلمانز”، بعد ترشيحهما لجوائز الأوسكار.

مسيرة أفاتار 2 في شباك التذاكر أمريكا الشمالية لا يضاهيها إلا الجزء الأول ”أفاتار”، وفي الـ 25 عامًا الماضية، لم يتفوق عليهم سوى ” فيلم ”تايتانيك” (التي ظل في المركز الأول لمدة 15 أسبوعًا). الثلاثة من إخراج جيمس كاميرون.

على الصعيد العالمي، حقق فيلم ”ذا واي أوف ووتر” إيرادات بلغت نحو 2.1 مليار دولار أميركي، حيث تجاوز فيلم ستار وورز : ذا فورس أوكينز”، ليصبح رابع أعلى فيلم في التاريخ (أخرج كاميرون ثلاثة أفلام منها).

جاء في المركز الثاني فيلم ”بوس إن بوتس: ذا لاست ويش” لشركة يونفيرسال ، والذي حقق 10.6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة. جنى فيلم الرسوم المتحركة أكثر من 140.8 مليون دولار في أميركا الشمالية وتم إتاحته مؤخرًا للبث في المنازل أيضًا.

وجاء في المركز الثالث فيلم ”أ مان كولد أوتو” لشركة سوني محققا 6.8 مليون دولار من 3957 شاشة عرض. أما فيلم الرعب ”ميغان”، فقد تسلل إلى المركز الرابع محققًا 6.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 82.3 مليون دولار.

استقر الفيلم الهندي ”باثان” بطولة شاروخان في أول دور له منذ خمس سنوات، في المركز الخامس بحصوله على 5.9 مليون دولار من 695 شاشة فقط.

أطلقت شركة نيون أيضًا فيلم الرعب ”إنفينتي بول”، الذي كتبه وأخرجه براندون كروننبرغ ومن بطولة ميا غوث وألكسندر سكارسغارد، في 1853 شاشة عرض بعد ظهوره الأول في مهرجان صندانس. وحقق ما يقدر بنحو 2.7 مليون دولار.

حقق الفيلم الكوميدي الرومانسي ”ماي بي أي دو” من بطولة ديان كيتون وريتشارد غير وسوزان ساراندان، 562 ألف دولار من 465 شاشة.