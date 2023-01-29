تهدف هذه الفكرة النوعية إلى إعطاء القارئ فرصة ليكون جزءا من أحداث الرواية واختبار قدرته على التأليف واستكشاف روائيين مبدعين جدد.

وتتواصل فعاليات المعرض في نسخته الرابعة والخمسين بمشاركة أكثر من ألف ناشر من ثلاث وخمسين دولة.

وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب كان مؤلف الرواية، أحمد صبري، في استقبال جمهوره ممن تفاعلوا مع فكرة المشاركة في التأليف، لمناقشتهم وتقييم إضافاتهم التي أسهموا بها في الرواية.

ويشكل معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة للتواصل المباشر بين الكتاب وجمهور القراء بما يضفي أجواء من الحيوية إلى هذا الملتقى الثقافي السنوي الأهم في مصر والمنطقة.

نمط غير تقليدي من الروايات الأدبية يقدم مفهوما جديدا للقراءة يمتزج فيه دور القارئ بدور الكاتب بما يساهم في استكشاف مواهب جديدة في التأليف الروائي قد تحقق ثراء للمكتبة العربية.