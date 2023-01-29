وذكرت الموسوعة وفقا لمالكته ريتا كيمبال، أنه تم إنقاذ سبايك عندما كان عمره 10 سنوات بعدما تركته عائلته السابقة في سوبر ماركت في أوهايو، مدة 3 أيام بحسب العامل هناك بحالة رثة.

وقالت ريتا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية:" كانت لديه بقع دم حول رقبته من سلسلة أو حبل، وبدا غير مهذب إلى حد ما".

فقررت ريتا اصطحابه إلى المنزل حتى يتمكن من الانضمام إلى بقية الحيوانات في مزرعتها الصغيرة.

وأضافت ريتا:" فتحنا باب السيارة لوضعه في السيارة، فقفز سبايك تلقائيا على الفور وجلس في المقعد، كما لو كان يعرف إلى أين نذهب".

استوحت ريتا كيمبال اسم هذا الكلب الصغير والذكي جدا على اسم كلب الكارتون الشهير "توم وجيري".

وأوضحت كيمبال أنها أدركت لأول مرة أن سبايك لديه فرصة في أن يكون أكبر الكلاب سنا عندما توفيت "بيبلز" الكلبة الأكبر سنا في العالم عن 22 عاما و 187 يوما في أكتوبر 2022.