وحسب كتاب "كيف لا أكون قويا" للإعلامية الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أليكس سكوت، فإن الواقعة حدثت في الكرملين، مقر الحكم الروسي.

وكتبت سكوت: "كجزء من برنامج أساطير الفيفا، دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم (2018 الذي استضافته روسيا)".

وتابعت: "ريو جعلني أضحك ونحن في طريق الخروج. فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة كتذكار".

وأوضحت سكوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنغهام في إنجلترا، "أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع".

وأضافت: "كنت المرأة الوحيدة في الغرفة (...) لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت".

وتابعت المذيعة الرياضية: "كان اليوم كله غير معتاد تماما. التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية".