وصمم هذه الإطلالة لجورجينا، التي حضرت الحفل بعد انتقالها للعيش في الرياض صحبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وعائلتهما، مصمم الأزياء التونسي المقيم في دبي علي القروي الذي تقول عنه جورجينا إنه مصممها المفضل منذ سنوات كما يحظى بثقة نجمات الفن والموضة عبر العالم حتى تحول إلى اسم لامع في مجال تصميم الأزياء لا تكاد تغيب تصميماته عن أشهر المهرجانات والتظاهرات مثل مهرجان كان السينمائي وعروض مجوهرات شوبارد وغيرها من المناسبات.

وقد لبست من تصميمات علي القروي، إلى جانب جورجينا، كل من هيفاء وهبي ونانسي عجرم ودرة زروق وهند صبري وغيرهن من النجمات.

وقال المصمم التونسي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية: "سحرني عالم الموضة منذ الطفولة ثم صقلت موهبتي بدراسة التصميم في المدرسة الدولية للموضة بتونس ثم خارجها عندما خضت غمار التصميم وتكونت أثناء عملي في الميدان حيث أتعلم وأتقدم يوميا وهذا النجاح الذي أعيشه لم يكن سهلا بل وراءه الكثير من العمل والإصرار والعزيمة".

وعن بداية تعامله مع العارضة جورجينا رودريغيز، قائل القروي "حدث أول لقاء بيننا بمناسبة مهرجان كان 2018 عندما تواصل معي مصمم أزياءها من أجل فستان كنت قد صممته ونشرت صوره على انستغرام وحاز على إعجابها، وعندما حملت الفستان وذهبت إلى الموعد مع العارضة وجدت الكثير من المصممين وممثلي العلامات العالمية، وقد اختارت وأحبت فستاني من بين 30 فستان معروضين عليها وأطلت به في مهرجان كان السينمائي ومن وقتها نتعامل بشكل مستمر وتجمعنا الثقة المتبادلة والصداقة".

وأكد القروي أن فكرة الفستان الذي ارتدته جورجينا مؤخرا في السعودية جاءت بعد أن اتصلت به قبل يومين من التظاهرة طالبة فستانا يحترم العادات والتقاليد العربية واقترحت عليه تغطية شعرها وشاركها المصمم نفس الفكرة ثم بدأ الاشتغال على تجهيز الفستان طيلة 24 ساعة متواصلة وعبر القروي عن سعادته لأن الفستان حظي بنجاح كبير وردود فعل ايجابية.

وتابع القروي في حديثه مع الموقع "كل النجمات اللواتي لبسن من تصاميمي أو تواصلن معي ومازالت بصدد العمل على فساتين لهن تجمعني بهن علاقة صداقة وثقة بنيتها بفضل إصراري وعملي".

وأكد أنه حريص على وضع لمسته وطابعه الخاص في كل التصميمات بإيلاء قمة لجسد المرأة من خلال التصميم حيث لا يفضل كثيرا الاتجاه نحو صرعات الموضة ويحبذ التصاميم الكلاسيكية التي تضفي قيمة على جسد المرأة لأن أسلوبه يهدف لتصويرها ملكة أنيقة وراقية مع لمسة خاصة به في القصات والتطريز.

ويطمح المصمم التونسي إلى تخليد بصمته في عالم الموضة عبر علامة خاصة به وفساتين لكل النجمات عبر العالم ويعتبر أن نجاحه وسعادته مرتبط بسعادة النساء عندما يرتدين من تصميماته فهن مصدر الإلهام بالنسبة لعلي القروي.