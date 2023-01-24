باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والمجارف ونسخ الخريطة على الهواتف المحمولة، توجه المنقبون إلى بلدة أوميرين – التي يبلغ عدد سكانها 715 نسمة – وتقع على بعد 80 كيلومترا جنوب شرق أمستردام، في محاولة لاستخراج كنز دفين محتمل من الحرب العالمية الثانية استنادا إلى الرسم الذي نشر للمرة الأولى في 3 يناير.

وقال ماركو رودفيلدت، أحد السكان المحليين: "نعم، إنها بالطبع أخبار رائعة أذهلت القرية بأكملها. ليس قريتنا فقط، بل أشخاص ليسوا من هنا أيضا".

وأضاف: "يأتي كل الأفراد للحفر بشكل عرضي في الأماكن التي يعتقدون أن الكنز مدفون فيها - باستخدام جهاز الكشف عن المعادن".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بإمكان السلطات المطالبة بالكنز إذا تم العثور عليه، أو ما إذا كان بمقدور المنقب الاحتفاظ به.

حتى الآن، لم يبلغ أحد عن العثور على أي شيء. وبدأ البحث عن الكنز هذا العام عندما نشر الأرشيف الوطني الهولندي - كما هو الحال في كل عام في شهر يناير - آلاف الوثائق ليقوم المؤرخون بدراستها.