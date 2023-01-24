وقال مدير العمليات في المنطقة، غلين شارب إنه حاول إعادة الفقمة الضخمة للماء بواسطة مجداف، لكنها واصلت التقدم باتجاه مركز الخدمة.

ومع تظافر الجهود وباستخدام المجاديف أعاد العمال الفقمة إلى المياه.

وقال شارب إن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر لكنها استغرقت حوالي نصف ساعة، كان وزنها لا يقل عن 500 كيلوغرام، أي حوالي نصف طن، وحجمها يعادل تقريبا حجم البيانو الكبير.

وأضاف شارب: "تخيل حيوانا يقترب منك بسرعة، لديها أسنان، وهناك الكثير من الدماء والموت نتيجة لذلك."

وتم تحذير الجمهور بالبقاء على بعد 30 مترا على الأقل من الحيوان.