وحسب ما أظهره فيديو، بثه التلفزيون الإندونيسي، فإن التمساح كان يحمل على ظهره جسد طفل صغير، ثم قام بـ"تسليمه" إلى فريق البحث والإنقاذ، الذي كان على متن قارب صغير.

واختفى التمساح على الفور في مجرى النهر، بعد أن سحب شخصان جثة الطفل من الماء.

وقام فريق البحث والإنقاذ بنقل الجثة على الفور إلى البر.

وقالت تقارير محلية إن التمساح انتشل الجثة من نهر محكام في منطقة شرق كاليمانتان بإندونيسيا.

وتم، في وقت لاحق، التعرف على جثة الطفل محمد زياد وجاية، البالغ من العمر 4 سنوات.

هذا ولم يتم العثور على أي إصابات أو جروح في جسد الطفل، باستثناء عضة في الظهر، كان على التمساح أن ينفذها لحمل الجثة من مياه النهر إلى القارب.

وسبق أن أفيد بأن الطفل قد غرق في نهر محكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.