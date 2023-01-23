وكوزن، يبلغ من العمر 41 عاما، وولد في مدينة ماردين في تركيا، وصنف في أرقام غينيس العالمية كأطول رجل في العالم، حيث يبلغ طوله 251,0 سم.

ووفق ما ذكر موقع "ديلي ستار" البريطاني، فإن كوزن التقى بأقصر رجل في العالم، شاندرا بهادور دانجي، في لندن عام 2014. ولم يكن طول الرجل النيبالي، الذي توفي في عام 2015، يتجاوز 55 سنتيمترا.

وفي عام 2018، ذهب سلطان إلى مصر للقاء أقصر امرأة في العالم، وهي الهندية جيوتي كيشانجي أمجي، والتي يبلغ طولها نحو 62 سنتيمترا.

لكن خلال اللقاءين، وجه أطول رجل في العالم نفس الطلب للمسؤولين، حسب ما قاله للمدونة التركية روحي سينيت.

وذكر: "ظللت أطلب من المسؤولين إبعادهما عني.. كنت خائفا جدا أن أدهسهما بأقدامي بالخطأ وأسحق جسديهما".

وتابع: "لم أنجح أبدا في سماع ما كانا يقولانه لي.. لقد تحدثا معي، لكن لم أكن أقدر على سماع أصواتهما".