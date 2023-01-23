وفي حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشفت مشعلاني كواليس أغنيتها الجديدة، موضحة أنها كانت تقوم بالتحضير لأكثر من أغنية ولكنها أغرمت بـ" حبك مئذي" وتحديدا عندما سمعتها للمرة الأولى على آلة البيانو وقررت أن تؤديها، بعدما أحست أن كلمات الأغنية تلمس كل امرأة عانت من الحب.

وبسؤالها عن متى تتحول حالة الحب إلى أذى، كشفت مشعلاني أن الحب يصبح أذى عندما تعطي المرأة روحها وحياتها للرجل، بينما هو يقابل مشاعرها تلك بخيانة أو عنف أو كلام جارح، وفي هذه الحالة يجب أن تتوقف وتنتهي العلاقة.

وأوضحت باسكال أنها حرصت من خلال الأغنية، على تقديم بلدها لبنان بصورة جذابة بغرض عرض المناطق الساحرة فيه، حيث صورت كليب "حبك مئذي" في ضيعة تسمى "دير القمر".

وأضافت: "سعيدة بنجاح الأغنية ووصولها إلى نصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها".

اللون اللبناني

وقالت باسكال:" أركز دائماً على اللون اللبناني، وأحب أن أظهر كل شيء جميل بلبنان، ولهذا السبب حققت أغنية "ع بيروت"، التي طرحت يوليو الماضي من كلمات وائل الأشقر، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وإخراج زياد خوري نجاحاً كبيراً.

المنصات الموسيقية

وتحدثت مشعلاني عن تأثير المنصات الموسيقية على الغناء والمطربين، لافتة إلى أن هذه المنصات تساعد على نجاح الأغاني بشكل كبير، برغم أن هناك أعمالاً تتعرض للظلم.

وحول رأيها في تسابق بعض المطربين لتجديد أغانٍ من المكتبة الموسيقية العربية وتصويرها في كليبات، قالت مشعلاني: "نعم، بالنسبة لي جددت أكتر من أغنية بصوتي منها " يا مدقدق بن عمي"، كما أنه من المقرر أن أطرح أغنية لبنانية الفترة المقبلة لأحد عمالقة الفن، ليسمعها الجيل الجديد بفكرة جديدة ولكن لن أعلن عن صاحبها في الوقت الحالي.