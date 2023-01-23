وصور الصياد كودي دنكان نفسه وهو يقترب من التمساح في منطقة شلالات "ووجال ووجال" بولاية كوينزلاند الأسترالية، السبت.

وبدا أن التمساح المستلقي تحت المياه الصافية غير مستعد للقتال، حيث اقترب الصياد بكاميرته ووجه صنارته باتجاه رأس الحيوان الزاحف.

إلا أن التمساح سرعان ما رد عمليا على "الاستهتار به"، وانقض على الصياد وكاد أن يمسك ساقه بين فكيه، لكن الرجل أفلت في اللحظة الأخيرة، وفقما يظهر في فيديو نشره الصياد على "تيك توك".

ومن المعروف أن تماسيح المياه العذبة تهرب من البشر، وتهاجم فقط إذا شعرت أن مناطق نفوذها مهددة.

نصائح وتحذيرات

• تقدم السلطات المحلية في ووجال ووجال العديد من نصائح السلامة للزوار الذين يدخلون المنطقة، بما في ذلك الابتعاد عن الماء.

• تنص اللوائح المحلية العامة على ضرورة "البقاء على بعد 5 أمتار على الأقل من حافة الأنهار والبحيرات وبرك المياه في جميع الأوقات".

• تضيف اللوائح: "حياتنا البرية، حتى الأنواع الخطرة مثل التماسيح والثعابين لدينا، عادة ما تكون خجولة من البشر وتفضل الابتعاد عن طريقك، إلا إذا اقتربت جدا من أراضيها".