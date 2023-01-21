الإعلان أثار ردود فعل مرحبة في الأوساط التربوية والشعبية عامة، لا سيما من قبل العديد من أولياء الأمور والتربويين، ممن أعتبروا إستحداث هذه المادة ضرورة ملحة لكي لا تقتصر المناهج الدراسية على الجوانب التعليمية والتلقينية فقط، وليتم كذلك تفعيل الدور التربوي والتقويمي للمدارس والمعلمين .

فيما تساءل معلقون عن محتوى هذه المادة الجديدة وآليات وضعه، والمعايير المعتمدة حوله، محذرين من اتباع طرائق الحشو والوعظ التنفيرية في تدريس هذه المادة الأخلاقية للطلاب.

ماذا تقول وزارة التربية ؟

يقول المتحدث بإسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: