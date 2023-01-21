ووضع المحتجون لافتة كتب عليها "الحكومة تقتل الحيوانات" بجانب الأسد النافق "زيوس" البالغ من العمر 14 عاما.

وينحى أصحاب "حديقة حيوان لوس أنجلوس سيتي"، الواقعة على بعد نحو 470 كيلومترا جنوبي العاصمة التشيلية سانتياغو باللوم على هيئة الزراعة والثروة الحيوانية في نفوق الأسد بسبب أسلوب علاجها للحيوانات، بحسب ما ذكرت رويترز.

ومن جانبها، قالت هيئة الزراعة والثروة الحيوانية إن الاحتجاج يمثل "انتهاكا لكرامة" الحيوان وإنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حديقة الحيوان التي اتهمتها "بالتعامل غير الملائم مع الحيوانات".

وطوقت الشرطة المنطقة الواقعة خارج القصر الرئاسي ورفعت فيما بعد جثة الأسد.