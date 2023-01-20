وقُتل كل من بوروش تاوب وبنيامين بن شافيتز، الخميس، عندما واجهت طائرتهما ذات المحرك الواحد مشاكل فنية وتحطمت في مقاطعة ويستتشستر.

وفي لحظاتهم الأخيرة، أرسل شافيتز رسالة نصية إلى مجموعة أصدقاء على "واتساب"، عبر فيها عن الحب للعائلة وطلب الدعاء والمغفرة.

وقال في الرسالة، التي وجهها لزوجته وأولاده، ونُشرت على "تويتر": "أنا أحبك وأحب الأطفال، أنا آسف على كل ما فعلته".

وفقدت مراقبة الحركة الجوية في مطار مقاطعة ويستتشستر الاتصال بالطيار حوالي الساعة 5:30 مساء بعد أن أبلغ الطيار عن مشكلة في المحرك.

وتوجهت الأطقم سيرا على الأقدام إلى المناطق المشجرة القريبة، كما تم إرسال فرق الغوص والقوارب للبحث في المسطحات المائية القريبة، وتم العثور على الضحايا بتمام 11 ليلا.