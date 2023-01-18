وتشاجرت الراكبة خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية، حيث توعدها بالضرب، عند وصولها.

وقالت مصادر من مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية.

وبعد تهدئتها، كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية.

كاشفة أنه عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها، فاضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.