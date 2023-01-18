وأقيمت فعاليات الدوري على الملاعب المفتوحة بمنطقة حي الأسمرات جنوبي القاهرة، المخصص لسكان المناطق العشوائية المطورة.

وتحدث رئيس حي الأسمرات أحمد إبراهيم لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل الدوري، قائلا:

• دشنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والسلطات المعنية في مصر.

• هدفه التعريف بمخاطر الإدمان بين سكان المناطق الشعبية على مستوى الجمهورية، وتغيير نمط حياة الشباب فيها نحو الاهتمام بالرياضة، خاصة كرة القدم التي يعشقها الجميع.

• تم تكوين فرق من المتعافين من الإدمان بالمناطق الشعبية في أنحاء مصر، بحيث تمثل كل فرقة منطقة، فهناك فرق من القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وغيرها من المحافظات.

• هذه الفرق يتم اعتمادها بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويتم التنافس بين المناطق وبعضها، وتجري المنافسات على ملاعب حي الأسمرات.

• أقيمت المباراة النهائية مؤخرا، وسلم الكأس للبطل وميداليات للفرق الثلاثة الأولى.

• شهد الدوري هذا الموسم مشاركة نحو 150 لاعبا متعافيا من إدمان المخدرات، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة لضم أعداد أكبر.

وأقيمت احتفالية بعد المباراة النهائية شارك فيها حوالي 500 من أهالي المتعافين وسكان المناطق الشعبية، وشهد الحفل فقرات غنائية وألعابا للأطفال، تركز على نشر ثقافة الحفاظ على الصحة ونبذ المخدرات.

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان، إن الدوري يأتي ضمن العديد من الفعاليات المستمرة التي ينفذها الصندوق من أجل الحماية من مخاطر الإدمان.

وشدد عثمان على أن "أهم وأخطر ما يحرص عليه الصندوق، تجنب خطر الانتكاسة للمتعافين، لذلك تكون هناك فعاليات مستمرة لجذبهم نحو حياة بعيدة عن العودة للإدمان".

وأكد أن الدوري حقق نجاحا كبيرا ومشاركة ضخمة من جانب المتعافين وأسرهم وأبنائهم، و"هناك فعاليات أخرى متنوعة لكشف واستثمار مواهب المتعافين وكذلك أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات".