الإدارة تتبع وزارة الشباب والرياضة في مصر، وتتولى رئاستها الدكتورة نيرفانا فاضل، التي كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية" كل ما يخص تلك الإدارة قائلة:

• كنت أعمل محامية في الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، ولكني لم أكن أحب هذا العمل، وكنت أشعر بإحباط شديد وحاولت الانتحار أكثر من مرة خاصة أنني انفلصت عن زوجي.

• بعدما شاهدت فيلما أجنبيا تغيرت نظرتي للحياة وتولدت لدي طاقة كبيرة، ورغبة مني في تطويع تلك الطاقة لخدمة الناس، ذهبت لطبيب نفسي، وحصلت على دبلومات في علم النفس وكيفية التعامل مع الناس وتوجيههم للطريق الصحيح.

• بعد ذلك قمت بكتابة فكرة إدارة فن الحياة على غرار وزارة السعادة، بهدف تقديم المساعدات للناس ونشر الطاقة الإيجابية بينهم لمساعدتهم على الإنتاج، وعرضت الفكرة على الوزير الذي وافق عليها ودعمها بشدة.

• انطلقت الإدارة وبدأت في تقديم دورات في فن الحياة للناس، وتقوم الدورات على ثلاث مراحل، الأول تحت اسم اعرف نفسك والثانية تحديد المسار، والثالثة بداية الطريق.

• من خلال الدورات التي يقدمها متخصصون، نحاول تعريف المتدربين معنا على بأنفسهم ودراسة إمكانياتهم جيدا، ليعرف كل شخص نقاط قوته ونقاط ضعفه ويعمل على ترتيب أفكاره، ومهاراته. ومن هنا ينتقل للمرحلة الثانية وهي تحديد المسار، حيث يعرف كل شخص ما يريده تحديدا وما الحياة التي يحلم بها ويجتهد للوصول إليها.

• تعمل الإدارة على تنوير الطريق ونشر الطاقة الإيجابية بين عائلات كاملة، من خلال تعليم أفرادها كيفية التعامل مع بعضهم البعض وتشجيع التعاون والتكاتف بينهم، وكل ذلك ينعكس على تحقيق حياة أفضل لهم.

• الدورات التي تقدمها الإدارة تعمل على تغيير نظرة الشباب والمشاكرين للمجتمع، وتتم مخاطبة العقل الباطن للشخص، وإعادة برمجة العقول على الأشياء الإيجابية، والبعد عن الأمور السلبية، وكيفية التحول لأشخاص مؤثرين في المجتمع وأن لا يكون المجتمع فقط هو ما يؤثر فينا.

• نعمل كذلك على تدعيم فكرة تطوير المهارات لأن ذلك هو ما يخلق فرص عمل للشباب وغيرهم، ويصبحون مطلوبين في سوق العمل، ومن هنا يتم الانتقال إلى آخر مرحلة في التدريب، وهي مرحلة بداية لطريق حيث تكون كل الأمور اتضحت أمام المتدرب، ومن ثم نعمل على إعطائه تعليمات التعامل الصحيح مع الطريق الذي اختاره، مثل تعليمات العمل الجديد أو بداية الزواج أو غيره، ونحول الشخص للاعتماد على نفسه وعدم التواكل على الآخرين.

• الإدارة قامت بتنظيم تلك الدورات في محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء والاسماعيلية وبورسعيد والشرقية، وولاقت مشاركة كبيرة من الناس، وتعهدت بالاستمرار في تقديم الدورات ببقية المحافظات من خلال مراكز الشباب والرياضة وكل شخص يستطيع المشاركة فيها دون شروط، فقط يكون هدفه تغيير أسلوب حياته للأفضل.