ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو لأول مرة، لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الرضيع وهو ويتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

ونفى والد الرضيع امتلاكه لأي أسلحة، مدعيا أن ابن عمه الذي كان يقيم معه "هو من يمتلك واحدا"، مضيفا أنه وزوجته مريضان وأنه كان يحاول البقاء مع الطفل لرعايته، لكن لا بد أن مرضه شتت انتباهه بينما وضع الطفل يديه على السلاح.

وأخذ رجال الشرطة يسألون الطفل الصغير: "أين وضعت هذه اللعبة؟" خلال تفتيش الشقة، ليعثروا في النهاية على مسدس "سميث و ويسون" عيار 9 ملم في درج مكتب.

وتم القبض على الأب، الذي قد يواجه تهمة "إهمال طفل".