وظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "إنديان إكسبريس" نقلا عن "سي إن إن"، سيارة يقودها سائقها بطريقة عنيفة، محطما كل ما يقع أمامه من أبواب وزينة ومقاعد.

ولوقف السائق، تندفع مجموعة من الرجال يبدون كما لو أنهم من الأمن المشرف على الفندق نحو المركبة، محاولين إيقافها، ولكن دون جدوى.

ويواصل السائق تدمير الفندق بسيارته، والارتطام بأشياء كثيرة في طريقه، وذلك قبل أن يتجه نحو المخرج.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب قيام السائق بمثل هذا الفعل ناجم عن غضبه من إدارة الفندق، بعد خلاف معها حول فقدانه كمبيوتره أثناء إقامته.

وذكرت التقارير أن الشرطة اعتقلت السائق واسمه تشين، علما أنه يبلغ من العمر 28 عاما، ولم يتسبب بإصابة أحد.