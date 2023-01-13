وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة إنها أحبطت محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة "أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الوديعة، عُثر على 81.3 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة".

وأضافت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وتم القبض عليه وهو شخص واحد".