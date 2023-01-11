وسيعود بث جوائز جولدن جلوب عبر التلفزيون بعدما قاطع مشاهير ومحطة إن.بي.سي التي تبثه حفل عام 2022 بسبب سقطات أخلاقية في رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الجهة المانحة للجائزة.

ومن الأسماء الكبيرة التي يُتوقع أن تحضر حفل اليوم براد بيت ومارجو روبي وفايولا ديفيس والمخرجان جيمس كاميرون وستيفن سبيلبرج ونجم فيلم "إلفيس" أوستن باتلر المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل ممثل.

وسيُذاع الحفل على الهواء مباشرة عبر محطة إن.بي.سي التلفزيونية المملوكة لكومكاست وسيُبث عبر الإنترنت على منصة بيكوك في تمام الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة والخامسة مساء بتوقيت منطقة المحيط الهادئ.

وينافس "إلفيس" على جائزة أفضل فيلم درامي أمام (ذا واي أوف ووتر) "طريق الماء" الجزء الثاني الذي طال انتظاره من "أفاتار". ومن الأفلام المنافسة أيضا فيلم (ذا فابلمانز) من إخراج ستيفن سبيلبيرج، وفيلم "تار" بطولة كيت بلانشيت.

ويُنظر لفيلم (ذا بانشيز أوف إنشرين) "حوريات إنشرين"، الذي يتصدر أكبر عدد من الترشيحات، على أنه المنافس الأبرز على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.