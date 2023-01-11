وقد شغل جاد الله الذي تمتد خبرته الصحفية إلى أكثر من 20 عاماً مناصب مختلفة في الصحافة والإعلام في أنحاء المنطقة، حيث انضم إلى سكاي نيوز عربية عام 2012، وتدرج في عدة مناصب في فريق التحرير.

كما كان له دور محوري خلال فترة عمله في سكاي نيوز عربية في تطوير غرفة الأخبار في القناة، ولعب دوراً رائداً في تطوير منصاتها الرقمية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم تعيينه نائباً لمدير الأخبار، حيث عمل على إدارة العمليات اليومية للقناة وقيادة فريق التحرير في ظل مواجهة تحديات جائحة كورونا.

وصرح نارت بوران، الرئيس التنفيذي لـ "الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية" التي تعد "سكاي نيوز عربية" إحدى أصولها الإعلامية: "يأتي تعيين عبده تقديراً لمهاراته الكبيرة وجهوده وتفانيه على مدار العقد الماضي في سكاي نيوز عربية، وهو دليل على إيماننا الراسخ بأن مؤسستنا تضم مجموعة من أفضل الكوادر في المنطقة. إننا واثقون أن خبرة عبده الواسعة ستوفر الدعم اللازم لفريقنا التحريري للحفاظ على تقدم مؤسستنا والوصول إلى قاعدة أوسع من الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي".

وسيتولى جادالله في منصبه الجديد مسؤولية إعداد وتنفيذ استراتيجية التحرير والمحتوى الخاصة بغرفة أخبار سكاي نيوز عربية، مع التركيز بشكل خاص على تنمية وتوسيع نطاقها رقمياً بما يتماشى مع توجهات الشبكة في كونها "رقمية أولاً".

وعلق جاد الله قائلاً: "يشرفني أن يتم اختياري مديراً للأخبار في سكاي نيوز عربية، وهي واحدة من أعرقالمؤسسات الإعلامية والتي أعتبرها منزلي الثاني. أفتخر بأنني كنت على مدار العقد الماضي جزءاً من نمو سكاي نيوز عربية إقليمياً ودولياً، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الفريق في جميع أنحاء العالم لمواصلة توسيع قاعدة جمهورنا من خلال تقديم خدمات إخبارية سريعة ودقيقة وموثوقة عبر جميع المنصات".

وتبث سكاي نيوز عربية على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة العربية عبر قناة تلفزيونية مجانية ومنصات صوتية ورقمية.