وأشارت شرطة ريغنسبورغ (جنوب) في بيان إلى أن "الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا".

واحتل خبر فرار شواكري، وهو من الجنسية الجزائرية ومحكوم عام 2011 بالسجن مدى الحياة، من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا، العناوين الرئيسية للصحف.

وأدين الرجل البالغ 40 سنة بجريمة قتل وسرقة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدةً السكان المساعدة في العثور على المجرم، إلا أنها نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنّه يُعتبر رجلاً عنيفاً.

وصدرت مذكرة توقيف دولية الجمعة في حق الرجل المدان بجريمة القتل.