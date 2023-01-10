بعد أيام من المقابلات التلفزيونية والتسريبات، طُرحت مذكرات الأمير هاري في كتاب بعنوان (سبير)، أو الاحتياطي، رسميا للبيع الثلاثاء، وتوجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسخة من المذكرات التذي تكشف تفاصيل دقيقة عن العائلة المالكة البريطانية.