ويظهر في الفيديو شاب يجلس على سقالة خشبية مرتفعة عن الأرض، وهو يقوم بعمله.

ووفقما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي، فإن الفيديو أثار استياء كثيرين على منصات التواصل، بسبب ظروف العمل الخطيرة التي يعيشها العمال في البلاد.

وطالب مغردون ممن شاهدوا الفيديو، بمقاضاة متعهد البناء المسؤول عن المشروع الذي يعمل فيه الشاب.

وأثنى كثيرون على الشاب قائلين إنه يستحق التقدير على عمله هذا، آملين بتوفير أدوات الحماية لأمثاله ممن يعملون في مشاريع بناء كهذه.