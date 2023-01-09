يعد النجم المصري فتحي عبد الوهاب من الممثلين القلائل الذين يجيدون تقديم الأدوار من دون تكرار. ومن خلال الخصوصية في حضوره، يقدّمه مخرجه وكأنه "مايسترو المسلسل" حتى وإن قدّم مشهدا واحدا.