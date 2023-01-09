وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية، شابا مقنعا يدخل أحد المطاعم، ويشهر سلاحه طالبا المال من المحاسب في المطعم والزبائن.

وبينما كان السارق يتحرك في المطعم، سحب أحد الزبائن مسدسه، وأصاب المهاجم إصابة قاتلة.

وبعد تفتيش القتيل، تبين أن السلاح الذي كان يحمله، عبارة عن مسدس مصنوع من البلاستيك.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن الشرطة لم تتعرف بعد على قاتل السارق، علما بأنها لم توجه إليه أي تهم، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعبّر صاحب المطعم الذي شهد الحادثة، بيدرو لوبيز، عن صدمته بشأن ما حدث، وأثنى على شجاعة الزبون الذي قتل اللص.

جدير بالذكر أن تكساس تعد من أكثر الولايات الأميركية تساهلا تجاه شراء الأسلحة وحملها، إذ يسمح لأي شخص يزيد عمره عن 21 عاما بحمل السلاح، باستثناء المدانين سابقا في قضايا جنائية.