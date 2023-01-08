وجاء ذلك بعد انتهاء صلاة الجنازة على الراحل وديع وسوف في كنيسة القديس نيقولا في بيروت.

وخلال صلاة الجنازة، رصدت الكاميرات "سلطان الطرب" مرتديا نظارة سوداء، لكن بدا واضحا أنه كان متعبا ويجهش بالبكاء.

وفي هذه الصلاة، ألقى شقيق الراحل، جورج وسوف جونيور كلمة مقتضبة قال فيها إن الراحل كان "خدوما وطيبا ويساعد الجميع".

وأضاف أن الحياة لم يعد لها معنى بعد رحيل شقيقه.

وبعد إخراج الجثمان من الكنيسة، رصد مقاطع فيديو إذاعة مقاطع من أغاني جورج وسوف، منها أغنية "يوم الوداع" ذائعة الصيت.

ومن المقرر أن يوارى جثمان وديع سوف الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية.

وقبل الجنازة، ودع جورج وسوف نجله الشاب الذي رحل عن عمر (39 عاما)، في مأتم حاشد، السبت، حضرته شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من المناطق اللبنانية كافة.

وتقبل جورج وسوف التعازي طيلة يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.

وظهر الفنان وسوف لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزيناً ومتعباً.

وكان وديع وسوف توفي، قبل أيام، نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام، ذكرت تقارير أنها "ربط معدة" أدت إلى مضاعفات تسببت بوفاته.

يُشار إلى أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.