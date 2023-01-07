الفيلم قُدم برؤية سينمائية من إخراج وائل رمضان، وكتابة سلاف فواخرجي، التي أعربت عن سعادتها، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، "بأن يكون العرض الأول خارج سوريا أمام الجمهور التونسي، المعروف بالانفتاح والثقافة الفنية"، معتبرة أنه "استقبل الفيلم أجمل استقبال".

وأوضحت أنها تخوض عبر هذا الفيلم تجربة كتابة السيناريو للمرة ثانية، بعد "رسائل الكرز"، قائلة: "بدأت الفيلم مساندة لرمضان مخرج العمل، ثم تبنيت المشروع بحب واستمتعت بخلق الشخصيات وأفكارها وهواجسها وأوجاعها، وشكلت من خلال حواراتها الجمل والرسائل التي أريد إيصالها".

وتابعت: "كنا نحكي عن الوجع العام والخاص ووضع الإنسان السوري والعربي، وصعوبة وصوله إلى المتطلبات البسيطة للحياة بطريقة مختلفة، ولم نحك عن تبعات الحرب بشكل مباشر، بل قدمناها بطريقة ساخرة حتى تصل أسرع من أي خطاب سياسي آخر".

وأضافت: "لقد كانت مراوحة بين الضحكة والغصة مع الأمل دائما بالوصول إلى الحل".

ويشارك النجمة السورية بطولة الفيلم كل من رمضان، ورنا العظم، ووفاء موصللي، وميرنا شلفون، وجيني أسبر، ويزن خليل، وجمال العلي، وميار إسماعيل، وفايز قزق، وأندريه سكاف.

وشهد العرض الأول لـ"كازي روز" في تونس، تفاعلا مشجعا من الجمهور، عبرت عنه فواخرجي خلال تقديمها للعمل، بأنه "محبة تونسية ومشاركة ثقافية بين البلدين".

واستطردت: "الفيلم ينقل معاناة السوريين خاصة والشعوب العربية عامة، جراء الأزمات التي يشهدها العالم، مع التركيز على المعالجة الكوميدية لمشاكل المواطن البسيط، مثل الصحة والتعليم وانقطاع الكهرباء وأزمة الغاز".

وتلتقي شخصيات الفيلم المنتمية لفئات وطبقات اجتماعية مختلفة، داخل ملهى ليلي اسمه "كازي روز"، حيث تتحدث عن مشاكلها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ثم يتعرضون لعملية اختطاف مدبرة فيعيشون الخوف والتناحر والتقارب، وتظهر حقيقتهم المخفية خلف الأقنعة الاجتماعية المختلفة .

يذكر أن الفيلم كان قد عرض لأول مرة في سبتمبر الماضي في سوريا، ثم شارك في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي بالولايات المتحدة، وحصل على جائزتي لجنة التحكيم الخاصة وأفضل سيناريو.

وعن مشاريعها المستقبلية، قالت فواخرجي إنها بصدد المشاركة في فيلم بعنوان "مدد"، وهو من إخراجها، إلى جانب مشاركتها في بطولة مسلسل "مال القبان"، الذي سيعرض في رمضان المقبل.

واستعرضت النجمة السورية على حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل زيارتها لتونس، قبل عرض فيلمها الجديد تحت تعليق "عسلامة من تونس الخضراء"، ونشرت صورا لها من أماكن سياحية مختلفة.