ولدى افتتاح كأس الخليج مساء يوم الجمعة، وسط عروض وُصفت بالمذهلة التي تعكس حضارة العراق، لوحظ أن مطربا عراقيا واحدا فقط هو الذي شارك حضر إلى الملعب وغنى بشكل مباشر.

أما المطرب العراقي الشهير، كاظم الساهر، الذي قيل إنه سيحضر فلم يأت، فيما ظلت الشائعات تتردد بشأن مجيئه إلى البلاد التي لم يزرها بعد الغزو الأميركي سوى مرة واحدة، وكان ذلك في إطار مبادرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وتحدثت الشائعات أيضا عن حضور المطربة الشابة، رحمة رياض، التي حققت نجاحا فنيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لكن جرى الاكتفاء بتشغيل أغنية لها في الملعب بشأن البطولة.

لكن المفاجأة كانت في دخول رحمة رياض إلى الملعب بعد نهاية الشوط الأول، حتى تغني مباشرة أمام الجماهير.

من جانبه، طرح المطرب ماجد المهندس، أغنية بمناسبة بطولة كأس الخليج تحمل اسم "البصراوي تلقانا" في إشارة إلى ترحيب أهل البصرة بالزوار الذين يأتون لمتابعة المباريات.

وطرح المغني العراقي، ستار سعد، أغنية باسم "هلا بصرتنا" بمناسبة كأس الخليج التي يستضيفها العراق للمرة الثانية، فيما كانت الأولى التي توج بها سنة 1979 في بغداد.