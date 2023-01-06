بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا، الخميس، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.