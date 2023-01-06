ووفقا للموقع الإلكتروني لدار محلية لخدمات الجنائز، فقد توفيت بيسي هندريكس في منشأة لرعاية المسنين في ليك سيتي، الثلاثاء.

وقالت بيسي لوسائل إعلام محلية في عيد ميلادها الثاني عشر بعد المئة، إن سر حياتها الطويلة يكمن في "العمل الشاق"، وذكرت ابنتها حينئذ أن أمها قلما تتناول أدوية وكانت تستمتع بأكل الحلوى.

علامات فارقة

• ولدت بيسي في السابع من نوفمبر عام 1907.

• عملت في التدريس وكان لديها 5 أبناء توفي اثنان منهم في حياتها، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي".

• عاصرت خلال حياتها الكثير من الأحداث التاريخية، مثل الحربين العالميتين والكساد الكبير والإنفلونزا الإسبانية وجائحة كورونا.

• اعتبرتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة في لوس أنجلوس مؤخرا، الشخص الأطول عمرا في الولايات المتحدة.

وتظهر بيانات مجموعة أبحاث علم الشيخوخة أن وفاة هندريكس تجعل إدي شيكاريلي من ولاية كاليفورنيا، أكبر أميركي على قيد الحياة.

وسيصبح عمر شيكاريلي 115 عاما في الخامس من فبراير المقبل.