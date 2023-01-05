سلمى عبد الفتاح فتاة موريتانية في العشرينيات من عمرها، اكتشفت موهبتها في المكياج السينمائي 2019، ونالت بذلك شهرة واسعة على الصعيد المحلي، باعتبارها الوحيدة في بلدها تمارس هذا المجال.