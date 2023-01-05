تعد حديقة الحيوان في محافظة الجيزة بمصر الأكبر في الشرق الأوسط وهي أول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، وكانت تسمى عند افتتاحها بــ "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا".