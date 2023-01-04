برزت لقطة الحراسة الشخصية لكريستيانو رونالدو، عند وصوله إلى الرياض، للانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي، وأثارت التساؤلات حول هوية الشابان التوأم اللذان يحرسان النجم البرتغالي.