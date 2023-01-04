بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له الممثل الأميركي، جيريمي رينر، كشفت معلومات جديدة أن وزن كاسحة الثلج التي دهست النجم الأميركي يبلغ 6500 كيلوغرام.
وعلى حسابه في موقع إنستغرام، شكر رينر، المعجبين، قائلا: "شكرا لكم على كل كلماتكم اللطيفة، أنا غير قادر الآن على الكتابة لكني أرسل مشاعر حبي إليكم جميعا".
وجاء هذا المنشور في الوقت الذي قدمت فيه السلطات المحلية تحديثا بشأن تحقيقهم في الحادث الذي حصل يوم رأس السنة.
وتعرضت منطقة رينو لعاصفة شتوية عشية رأس السنة الجديدة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وإغلاق مئات الطرق عبر شمال كاليفورنيا وأجزاء من ولاية نيفادا المجاورة.
كيف وقع الحادث؟
- كان رينر، المرشح لجائزة الأوسكار مرتين، بمفرده ويحاول شق طريق للخروج من منزله في بحيرة تاهو، باستخدام كاسحة ثلوج من طراز " PistenBully"، وهي من صنع الشركة الألمانية "Kassbohrer".
- فشلت ميزات الأمان الموجودة في الآلة، لتتدحرج وتنقلب على ساق رينر، على بعد حوالي ربع ميل من العقار، حسب ما أوضح موقع "تي إم زي" المعني بأخبار المشاهير.
- وضع أحد الجيران، الذي تصادف أنه طبيب أيضا، عصابة على ساق الفنان المصابة لوقف النزيف، لكن رينر عانى من فقدان كبير للدم في الوقت الذي تم فيه نقله جوا للمستشفى، في الساعة 9:50 صباحا.
- نقل موقع "تي إم زي" عن مصادر مقربة من رينر، قولها إنه تعرض لإصابات في أجزاء أخرى من جسده، وليس فقط ساقه.
- ممثل النجم الأميركي أكد، الإثنين، أن عائلته كانت معه في المستشفى، وجاء في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن جيريمي في حالة حرجة لكنها مستقرة، بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد حادث متعلق بالطقس، أثناء جرف الثلوج".