وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الحادث وقع الإثنين في منطقة تلقب بـ"جرف الشيطان"، على بعد نحو 38 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، في طريق مواز لشاطئ المحيط الهادئ.

وأوضح المسؤول في الحماية المدنية بالمنطقة بريان بوتينغر: "لقد صدمنا للغاية عندما اكتشفنا أن الركاب نجوا من الحادث"، حيث كان رجل وامرأة وطفلان (9 سنوات و4 سنوات) داخل السيارة.

وأضاف بوتينغر لـ"سي إن إن": "الحوادث على هذا الجرف ليست نادرة. الشيء النادر هو أن ينجو أحد من هذا النوع من الحوادث".

وحسب الشبكة الإخبارية، فإن السيارة "تسلا" انحرفت عن طريقها من دون سبب معروف، بينما يعتقد المسؤولون أن القيادة الذاتية لم تكن مفعلة وقت الحادث.

وقال بوتينغر: "الأضرار التي لحقت بالمركبة تشير إلى أنها اصطدمت بشيء ثم انقلبت عدة مرات"، مضيفا أن السيارة استقرت على عجلاتها.

وأوضح أن الركاب الأربعة كانوا في وعيهم عندما وصل إليهم منقذو إدارة الإطفاء، الذين استخدموا الحبال لرفعهم، ثم أقلتهم طائرة مروحية إلى بر الأمان حيث نقلوا إلى المستشفى.

وأفاد مكتب الشرطة بأن الرجل والمرأة تعرضا لإصابات لا تهدد الحياة، أما الطفلان فلم يصبهما أذى.