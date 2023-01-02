ووصلت إيرادات فيلم الخيال العلمي على شباك التذاكر في أميركا الشمالية إلى 440.5 مليون دولار، إضافة إلى 957 مليون دولار حققها في الخارج. وقد تجاوزت 6 أفلام فقط حاجز المليار دولار من الإيرادات في أول أسبوعين لها.

لكن المخرج جيمس كاميرون أشار إلى أنّ الفيلم ذا الميزانية الطائلة من إنتاج شركة "تونتيث سنتشري" يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ ليرد تكاليف إنتاجه ويبدأ مرحلة تحقيق الأرباح.

وكان فيلم "أفاتار" الأصلي قد حصد إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار دولار.

وحل في المركز الثاني في صالات أميركا الشمالية فيلم "Puss in Boots: The Last Wish" العائلي من إنتاج شركة "يونيفرسال"، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة "شريك" Shrek الشهيرة. وحصد الفيلم 22 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وحقق فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فورإيفر" Black Panther: Wakanda Forever الضخم من إنتاج شركة ديزني، إيرادات بلغت 6,5 ملايين دولار ليحتل المركز الثالث. وارتفع إجمالي عائداته المحلية إلى 439.6 مليون دولار في ثمانية أسابيع.

وجاء في المركز الرابع فيلم "ويتني هيوستن: أريد أن أرقص مع أحدهم" Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 5.4 ملايين دولار. وقد جسدت الممثلة الإنجليزية ناومي آكي في هذا الفيلم شخصية المغنية الشهيرة الراحلة ويتني هيوستن.

وفي المرتبة الخامسة حل الفيلم الدرامي الكوميدي "بابل" Babylon من إنتاج باراماونت، مع إيرادات بلغت 3.6 ملايين دولار. وأدى براد بيت ومارغوت روبي دور البطولة في هذا العمل تحت إشراف المخرج داميان شازيل.

وفي ما يلي باقي الأفلام في الترتيب:

6- "Violent Night" مع 2,8 مليون دولار.

7- "The Whale" مع 1,8 مليون دولار.

8- The Fabelmans" مع 1,6 مليون دولار.

9- "The Menu" مع 1,4 مليون دولار.

10- "Strange World" مع 747 ألف دولار.