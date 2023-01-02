وقال المتحدث باسم جيريمي رينر لموقع "ديدلاين هوليوود"، إن الممثل "في حالة حرجة لكنها مستقرة، بعد الإصابات التي تعرض لها في حادث متعلق بالطقس، وتحديدا أثناء جرف الثلوج".

وأضاف أن "عائلته معه الآن، ويتلقى رعاية ممتازة".

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن رينر، البالغ من العمر 51 عاما، يملك منزلا في المنطقة القريبة من جبل روز سكي تاهو، على بعد حوالي 25 ميلا من رينو بولاية نيفادا.

وشهدت المنطقة عاصفة شتوية في ليلة رأس السنة، أسفرت عن فقدان الطاقة الكهربائية في حوالي 35 ألف منزل.

يذكر أن رينر ترشح لجائزتي أوسكار، عن دوريه في فيلمي "The Hurt Locker" و"The Town". كما زادت شعبيته بعد ظهوره بدور البطل الخارق "هوك آي"، في عدد من أفلام سلسلة "مارفل".

وكان رينر قد نشر على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عدة منشورات بشأن صعوبة الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة المحيطة ببحيرة تاهو، المتاخمة لولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وهي وجهة تزلج مشهورة عالميا.

وفي 13 ديسمبر، نشر تغريدة تضمنت صورة لسيارة مدفونة بالثلج، معلقا عليها بالقول: "تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة".