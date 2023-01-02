وحقق فيلم جيمس كاميرون الذي طال انتظاره "أفاتار: ذا واي أو ووتر" ما يقدر بنحو 63 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقريبا نفس إيراد الأسبوع السابق، وحقق الآن أكثر من 400 مليون دولار محليا وأكثر من 1.3 مليار دولار على مستوى العالم.

ويحتل الفيلم الآن المرتبة 15 من حيث أعلى الإيرادات عالميا على الإطلاق، بعد الجزء الأول من سلسلة بلاك بانثر.

وأظهرت الأرقام التي أصدرتها كومسكور يوم الأحد تصدر "أفاتار" إيرادات الأسبوع بفارق كبير عن الوصيف، وهو فيلم "بوس إن بوتس: ذا لاست ويش" لشركة يونيفرسال وهو فيلم فرعي عن سلسلة أفلام "شريك"، حقق الفيلم ما يقدر بنحو 16 مليون دولار، بينما جاء فيلم "بلاك بانثر: واكندا فور إيفر" لشركة ديزني في المرتبة الثالثة محققا حوالي 4.8 مليون دولار.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "أفاتار" أصدر عام 2008، وحقق ضجة كبيرة بسبب المؤثرات البصرية المتقدمة، والإيرادات الضخمة التي حققها والتي أدخلته التاريخ كونه الفيلم الأكثر دخلا من الإيرادات عبر التاريخ، حيث وصلت إيراداته قرابة 3 مليار دولار.