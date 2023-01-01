وتعرض المدرب إيفان أورفي (31 عاما) للهجوم من الحيوان المفترس، في سيرك "مارينا أورفي" بمقاطعة ليتشي جنوبي إيطاليا.

وتظهر لقطات مروعة لحظة الهجوم، حيث تسلل النمر من خلف المدرب الذي كان يعطي تعليمات لنمر آخر، وسحبه إلى الأرض من ساقه قبل أن يقفز على ظهره ويعضه في مناطق متفرقة من جسده.

ونقل المدرب إلى المستشفى مصابا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع، لكنه نجا لحسن حظه من إصابات كادت تهدد حياته وغادر المستشفى في وقت لاحق.

وعزل النمر الذي نفذ الهجوم، من أجل الخضوع لفحوص طبية بيطرية.

بيان إدارة السيرك بشأن الحادث على "فيسبوك":

• "عالمنا مليء بالحب الشديد للحيوانات، كما يوضح إيفان نفسه للجمهور في عروضه".

• "النمور حيوانات رائعة، وترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان فن عمره مئات السنين، ليس فقط في عالم السيرك".

• "مع ذلك يمكن أن تقع الحوادث، والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثل إيفان، تستحق الثناء".

• "إيفان، المدرب المحترف الموهوب للغاية، أصيب خلال العرض، ولحسن الحظ تعرض لجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق".

وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA)، إن الهجوم "دليل على ضرورة تطبيق قانون يحظر ظهور الحيوانات البرية في أنشطة السيرك".

ولسنوات طلبت المنظمة غير الحكومية المرتبطة بالعديد من هيئات الأمم المتحدة من مختلف حكومات العالم، إصلاح قانون استغلال الحيوانات لأغراض الترفيه.

وقال رئيس المنظمة ماسيمو كومباروتو في بيان: "وراء تدريبات السيرك تختفي شهور من الحرمان وسوء المعاملة والمعاناة، فلا عجب أن تحدث مثل هذه الوقائع".

وأضاف كوماروتو: "الحيوانات التي تقدم عروضها في السيرك تعيش أسيرة خلف القضبان في مساحة محدودة، وتتعرض لضغوط دائمة. إنها تعيش حياة مخالفة لطبيعتها وفي بعض الأحيان تتمرد".