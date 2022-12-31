وستشهد فعاليات المهرجان عروضا استثنائية في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم 3 أرقام في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

ويقدم المهرجان أيضا أضخم عرض لطائرات "الدرونز" والذي سيحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون حيث ترسم طائرات "الدرونز" رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.