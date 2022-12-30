ويظهر في الصورة التي نشرتها الشرطة البريطانية صورة المتهم الذي كتب اسمه على جبينه (Bondy).

وتبحث الشرطة البريطانية عن كيران بوندي الفار من وجه العدالة منذ 3 أشهر.

ودعت الشرطة البريطانية في "النداء العاجل" الجمهور إلى المساعدة في إيجاد الرجل لتقديمه للعدالة.

وكيران بوندي (19 عاما) فار من وجه العدالة بعد أن تغيب عن حضور محكمة، بعد أن هدد الآخرين بسلاح هجومي.

وتضمن نداء شرطة النقل البريطانية صورة للمراهق الهارب، وتظهر الوشم البارز بشكل كبير على جبين المتهم، وتحديدا فوق عينه اليمنى.

وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية أصبحت محل سخرية بين رواد التواصل، لعدم قدرتها، كما يقولون على إيجاد متهم، كتب اسمه على جبينه منذ أكتوبر الماضي.

وكتب أحدهم: "بالتأكيد لن يضطروا لبذل جهود كبيرة للعثور عليه! لقد وضع اسمه على وجهه على شكل وشم".

وأضاف آخر: "ثلاثة أشهر والعد مستمر لاقتفاء أثر رجل موشوم اسمه على رأسه. شيء لا يصدق".