وصرح ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان "تمكن البابا الفخري من الحصول على قسط جيد من الراحة الليلة الماضية، وهو مدرك وواع تماما، واليوم (الخميس)، وعلى الرغم من أن حالته ما تزال خطيرة، فإن الوضع مستقر في الوقت الحالي".

وأضاف بروني عن البابا السابق البالغ من العمر 95 عاما "يجدد البابا فرنسيس طلبه الصلاة من أجله ومساندته في هذه الساعات الصعبة".

والبيان هو الثاني منذ أن كشف فرنسيس، يوم الأربعاء، أن سلفه “مريض بشدة"، ولم يتضمن أي تفاصيل حول حالة بنديكت.

ويتلقى بنديكت الرعاية في دير سابق بالفاتيكان، يعيش فيه منذ عام 2013، عندما أصبح أول بابا يستقيل منذ نحو 600 عام.