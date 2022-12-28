وخلال تواجده على المسرح برفقة أشخاص من ذوي الهمم، قال أشرف عبد الباقي: "إذا كنا سنتكلم عن أفضل صاحب، فهو متواجد معنا في القاعة، والذي أشار إلى القادرين باختلاف، وجعل وجهة النظر كلها تختلف"، في إشارة إلى جهود عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بدعم أصحاب الهمم.

ومع هذه الكلمات، وتعالي أصوات التصفيق والدعم، بدأ الرئيس المصري في مغالبة دموعه.

وتهدف فعالية "قادرون باختلاف" إلى دعم أصحاب الهمم، والتأكيد على دورهم المهم في المجتمع.