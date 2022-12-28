ونشرت قناة الحياة المصرية مقطع فيديو يوقف ما حدث، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه إلى الإعلامي إبراهيم فايق، الذي كان على المسرح برفقة أطفال من أصحاب الهمم، قائلا: "لو بنتنا نامت، سيبها (اتركها)"، لينفجر كل من في القاعة بالضحك.

وظهرت الطفلة تاليا عبد المنعم (5 سنوات) على الكاميرا وهي تفقد توازن رأسها، مع وقوعها في النوم، بينما قال الإعلامي وهو يضحك موجها حديثه للسيسي: "هي بقالها كتير مستنية حضرتك (لقد انتظرتك طويلا).. أنا واقع في موقف صعب جدا".

وأضاف: "هي نفسها (تتمنى) تتكلم مع حضرتك"، ليرد السيسي بالقول: "وأنا معنديش مشكلة أستنى ساعة"، لحين استيقاظها من النوم.

وبعد محاولات من فايق لإيقاظها ومناداتها باسمها، أمسكت الطفلة بالمايكروفون وردت عليه: "نعم"، ليضحك الرئيس المصري بشدة، قائلا: "أنت صاحية يا تاليا؟.. إزيك (كيفك) يا حلوة؟".

وسألت الطفلة الرئيس المصري، عما إذا كان لديه أحفاد، ليؤكد لها ذلك، ثم أضافت باستغراب: "إزاي بتقعد معاهم وأنت دايما مشغول؟".

وأجاب السيسي موضحا أنه يحرص على تناول وجبة الغداء مع أسرته كاملة بعد صلاة الجمعة، حيث يتمكن من إمضاء الوقت مع أحفاده.

وأتبعت الطفلة سؤالها بفقرة غنائية، ثم طلبت من الرئيس المصري أن تحظى بصورة معه، ليؤكد لها أنه سيصعد إلى المسرح ليتم التقاط صورة جماعية برفقة بقية الأطفال.