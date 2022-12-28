بعد مرور سبعين عاماً على العطاء الفني، قالت الفنانة المصرية لبلبة إن رحلتها الفنية تمر حالياً بأصعب مراحلها.
وأضافت لبلبة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية":
- تكرمت كثيرا ولكن التكريم الأخير في مهرجان القاهرة أسعدني كثيرا واعتبره إنجاز العمر.
- أمي كانت مسؤولة عن عملي، وعندما سألتها عن سر إصرارها على مواصلة طريقي الفني أجابت أن السر يكمن برغبتها بعدم إبعادي عن الجمهور.
- عادل إمام هو من كان له الدور في بدأ مسيرتي التلفزيونية، وشجعني على العمل.
- كان عمري سبع سنوات عندما بدأت العمل مع عبد الحليم حافظ.
- رغم صغر سني كنت أعرف مدى أهمية النجوم اللذين عملت معهم، والنجومية لم تأخذني بل تعلمت آداب المهنة والتعاطي مع الجمهور.
- أحب أن أجسد أدوار الإعاقة والشر، وأتمنى أن تعرض علي.