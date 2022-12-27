وسافر النصيري وبونو اللذان يلعبان في نادي إشبيلية الإسباني، على متن رحلة جوية لشركة "ريان إير" ذات التكلفة المنخفضة، في حين يفضل لاعبو الكرة في العادة أن يركبوا درجة رجال الأعمال، سواء من أجل نيل راحة وخصوصية أكبر، أو لأجل التباهي أمام متابعيهم على المنصات.

ولم يتوان حارس المرمى بونو، المرشح بحسب الفيفا لجائزة أفضل مرمى بالعالم في سنة 2022، عن مشاركة صورة سيلفي إلى جانب أحد معجبيه في الطائرة، من خلال منشور في موقع "إنستغرام".

ولدى صعود بونو والنصيري إلى الطائرة المعروفة بتذاكرها الرخيصة، حرصا على وضع أمتعتهما في المكان المخصص، بينما كان بعض الركاب يطلقون عبارات احتفاء بالنجمين.

وتداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتحدث باللغة الإسبانية، ويشيد بالنجمين الكرويين، وقد حرصا على الوقوف في الطابور واتباع إجراءات السفر بحذافيرها دون سعي إلى معاملة تفضيلية.

وكان النجمان قد لعبا دورا كبيرا في صعود المغرب إلى مباراة نصف النهائي من مونديال قطر، إذ تمكن بونو من حسم مباراة الربع مع إسبانيا، وترجيح كفة أسود الأطلس، بفضل تصديه لركلتي ترجيح.

أما النصيري الذي ينحدر من مدينة فاس، وهو من خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فقد أحرز هدف فوز منتخب المغرب على البرتغال، من خلال رأسية أحدث فيها ارتفاعا وُصف بالقياسي.